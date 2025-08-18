BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU? Peş peşe depremler! Balıkesir son depremler listesi...

Afad ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, " Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için güncel bilgiler paylaşıldı. Özellikle son haftalarda art arda yaşanan depremler sonrası Balıkesir halkı yeni sarsıntılar olup olmadığını merak ediyor. "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu sadece bölge halkı değil, yakın illerde yaşayan vatandaşlar tarafından da gündemde tutuluyor. İşte 18 Ağustos 2025 itibarıyla Balıkesir'de yaşanan sismik hareketlilik ve son gelişmeler…

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afad'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.26'da gerçekleşen depremin derinliği 6.72 km olarak kaydedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel deprem verilerini vatandaşlara hızlı ve güvenilir şekilde ulaştırıyor. Bölgesel deprem hareketlerini yakından takip eden kurum, internet sitesi üzerinden son 500 deprem kaydını kamuoyuna açık şekilde sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi Başkanlığı, ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili en güncel ve doğru bilgileri halkla anında paylaşmaya devam ediyor.