Balıkesir'de deprem mi oldu? Dün gece Balıkesir'de deprem mi oldu? 4 Ekim Balıkesir deprem haberleri Son Dakika!

Dün gece saatlerinde yaşanan sarsıntı ile birlikte Balıkesir 'de yaşamakta olan birçok vatandaş korku ile birlikte Balıkesir deprem mi oldu? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Haber kaynaklarında yer alan bilgilerin ardından Dün gece Balıkesir 'de deprem mi oldu? Sorusu da sıklıkla merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, Balıkesir deprem mi oldu? Dün gece Balıkesir 'de deprem mi oldu? 4 Ekim Balıkesir deprem haberleri!

4 Kasım tarihinde gerçekleşen kısa süreli sarsıntı İzmir'de hayatı durma noktasına getirdi. Konuya ilişkin birçok detay merak ediliyor ve merak edilen sorular arasında Dün gece Balıkesir 'de deprem mi oldu? Sorusu da yer alıyor. Merak eden vatandaşlar için bu haberimizde Balıkesir deprem mi oldu? Sorusuna yanıt verdik. Peki, Balıkesir deprem mi oldu? Dün gece Balıkesir 'de deprem mi oldu? 4 Ekim Balıkesir deprem haberleri!

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'de AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Balıkesir , Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. Bu nedenle Balıkesir'de yaşamakta olan birçok kişi tarafından deprem net bir şekilde hissedildi.

Depremin ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." dedi. Şu ana kadar bir can kaybı olmadığını belirten İçişleri Bakan Soylu ise, 2 vatandaşın panikle atlama sonucu yaralandığını söyledi. İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. AFAD depremin derinliğini 14.47 km olarak duyurdu.

Depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.