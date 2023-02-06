Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir depremi mi oldu? Son Dakika 6 Şubat 2023 güncel depremler listesi!

Merkez üssü Gaziantep olan 7.4'lük depremin hemen ardından bir deprem de Balıkesir'de meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve çevre illerden hissedildi. Vatandaşlar son durumun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir depremi mi oldu? Son Dakika 6 Şubat 2023 güncel depremler listesi! İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

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