Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir depremi mi oldu? Son Dakika 6 Şubat 2023 güncel depremler listesi!

Gündem Haberleri

Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir depremi mi oldu? Son Dakika 6 Şubat 2023 güncel depremler listesi!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir depremi mi oldu? Son Dakika 6 Şubat 2023 güncel depremler listesi!

Gönen'de 4,1 büyüklüğünde depremGönen'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Gaziantep olan 7.4'lük depremin hemen ardından bir deprem de Balıkesir'de meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve çevre illerden hissedildi. Vatandaşlar son durumun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir depremi mi oldu? Son Dakika 6 Şubat 2023 güncel depremler listesi! İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir depremi mi oldu? Son Dakika 6 Şubat 2023 güncel depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir depremi mi oldu? Son Dakika 6 Şubat 2023 güncel depremler listesi!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Balıkesir Kandilli Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title