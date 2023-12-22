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Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA!

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AFAD ve Kandilli verilerine göre 22 Aralık 2023 Cuma günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu?

Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu?

BALIKESIR'DE DEPREM Mİ OLDU?

22 Aralık 2023 tarihinde, Türkiye'nin Balıkesir iline bağlı Halalca bölgesinde bir deprem meydana geldi. Saat 16:00:50'de kaydedilen bu depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. Derinlik bilgisi belirtilmemiştir. Depremin meydana geldiği koordinatlar enlem 39.6338, boylam 27.9437 olarak kaydedildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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