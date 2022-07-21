Balıkesir'de deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 Balıkesir'de nerede deprem oldu? 21 Temmuz Balıkesir Gönen'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 21 Temmuz Perşembe günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Balıkesir'de deprem mi oldu? 21 Temmuz Perşembe Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Balıkesir'de deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU? (21 TEMMUZ 2022)

AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde bugün 21 Temmuz Perşembe saat 18:44 civarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Twitter'dan yapılan açıklama:

"#DEPREM: Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olarak belirlendi. Deprem 4.8 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.