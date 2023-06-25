Balıkesir'de Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu Başladı

EGE ve Marmara denizlerine olan kıyılarıyla Türkiye'nin önemli turistik tesislerine ev sahipliği yapan Balıkesir'de, bayram tatiliyle birlikte trafik yoğunluğu başladı. Yollarda her 10 kilometrede bir ekip bulunurken, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kontrollere katılarak, tatilcilere uyarılarda bulundu.

130 bin civarı ikinci konut (yazlık) ve 30 bine yakın yazlık kapasitesine sahip Edremit Körfezi ile Erdek, Avşa gibi tatil bölgelerinin bulunduğu Bandırma Körfezi'ne sahip Balıkesir, yaz boyunca konuklarını ağırlıyor. Kurban Bayramı'nın tatilinin 9 güne çıkmasıyla tatil planı yapanlar da erkenden yola koyuldu. Balıkesir, İzmir-İstanbul yolu, Çanakkale güzergahı ile de trafikte önemli bir yoğunluk yaşanıyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız ile yol denetimlerine katıldı. Vali Şıldak, durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını kutladı, bilgilendirmede bulundu.

Vali Şıldak, ayrıca deniz de boğulma ve orman yangını risklerine karşı da vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.