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Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı (OLAY ANI VİDEOSU)?

Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı (OLAY ANI VİDEOSU)?
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline balyozlu saldırı yapıldı. Peki, Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı?

Çevredekilerin engel olmaya çalışıp darbettiği M.Ç., polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan M.Ç.'nin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı? İşte detaylar...

BALIKESİR'DE ATATÜRK HEYKELİNE SALDIRAN KİM?

Cumhuriyet Meydanı'na, saat 11.30 sıralarında gelen M.Ç., elindeki balyozla Atatürk heykelinin kaidesine tırmandı. Şüpheli, balyozla Atatürk heykeline vurmaya başladı. Heykelin bacak kısmında hasar meydana gelirken, çevredekiler durumu polise bildirdi. Ardından çevredekiler, elindeki balyozu alıp M.Ç.'ye engel olmak istedi. Bu sırada kalabalıktan bazı kişiler, tekme ve yumruk atıp M.Ç.'yi darbetti. Bu sırada bölgeye gelen polis ekipleri, M.Ç.'yi kalabalığın elinden kurtardı. M.Ç., tedavisi için Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen saldırganın işlemlerini sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, M.Ç.'nin 6 yıldır psikolojik sorunları olduğu, bu nedenle Ayvalık Devlet Hastanesi ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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