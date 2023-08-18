Vatandaşlar tarafından sıklıkla merak edilen bir konu Balıkesir Belediyesi hangi partide? Oldu. Balıkesirliler ve çevre illerde yaşayanlar Balıkesir Belediye Başkanı kimdir ve hangi partiden? Sorularını soruyor. İşte detaylar…

Nüfusu 1 milyon 250 bin 610 kişi olan Balıkesir'in belediye başkanı araştırılıyor. Türkiye'nin Kuzeybatısında yer alan Balıkesir hakkında Balıkesir Belediyesi hangi partide? Balıkesir Belediye Başkanı kimdir ve hangi partiden? Soruları soruluyor. İşte detaylar…

BALIKESİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerine Ak Parti'den girerek oyların yüzde 47,88'ini alarak seçimi kazanmıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz, 30 Mart 2014 seçiminde de aynı şekilde Ak Parti'den yarışa girerek Karesi Belediye Başkanı seçilmişti.

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Balıkesir Belediye Başkanı, 1975 doğumlu Yücel Yılmaz'dır. Yücel Yılmaz 1975 yılında Almanya'da doğdu; ancak ilk, orta ve lise eğitimlerini Balıkesir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği'ni bitiren Yılmaz daha sonra birçok şehirde şubeleri olan ve yabancı dil eğitimi veren bir şirket açtı. 2014 seçimlerinden beri Ak Parti ile siyaset yapan Yılmaz 2019 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilmiştir.

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir belediyesi idaresinin başını temsil eden ve bu görevi beş yıl boyunca üstlenecek olan kişidir. Belediye başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir il sınırları içindeki seçmenlerin yüzde 47'sinden fazlasının oyunu alarak bu göreve gelmiştir ve beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak üzere çalışmaktadır.