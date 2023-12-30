Balıkesir BB - Kocaeli Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Balıkesir BB - Kocaeli Basket Basket maçı!

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BALIKESİR BB - KOCAELİ MAÇI NE ZAMAN?

Balıkesir BB ile Kocaeli Basket arasındaki Basketbol 1. Ligi müsabakası, 30 Aralık Cumartesi günü saat 16:30'da başlayacak ve TBF TV Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek. TBF TV Youtube, internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilen bir platformdur. Bu çekişmeli maç, Balıkesir'de, Kurtdereli Spor Salonu Stadyumu'nda gerçekleşecek.