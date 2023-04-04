Balıkesir, Bartın, Batman iftar saati kaçta? 4 Nisan Balıkesir, Bartın, Batman için iftar vakti ne zaman? Balıkesir, Bartın, Batman akşam ezanı saati!

Balıkesir, Bartın, Batman iftar vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçların açıldığı vakit olan Balıkesir, Bartın, Batman iftar vakti ne zaman, saat kaçta? Balıkesir, Bartın, Batman iftar saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların açıldığı Balıkesir, Bartın, Batman akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Balıkesir, Bartın, Batman akşam ezanı saati ile ilgili bilgiler...