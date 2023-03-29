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Balıkesir, Bartın, Batman iftar saati kaçta? 29 Mart Balıkesir, Bartın, Batman için iftar vakti ne zaman? Balıkesir, Bartın, Batman akşam ezanı saati!

Balıkesir, Bartın, Batman iftar saati kaçta? 29 Mart Balıkesir, Bartın, Batman için iftar vakti ne zaman? Balıkesir, Bartın, Batman akşam ezanı saati!

Gündem Haberleri

Balıkesir, Bartın, Batman iftar vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçların açıldığı vakit olan Balıkesir, Bartın, Batman iftar vakti ne zaman, saat kaçta? Balıkesir, Bartın, Batman iftar saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların açıldığı Balıkesir, Bartın, Batman akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Balıkesir, Bartın, Batman akşam ezanı saati ile ilgili bilgiler...

Emine Erdoğan, New York'ta Türk ailenin evinde iftar yaptıEmine Erdoğan, New York'ta Türk ailenin evinde iftar yaptı
Bayburt, Bilecik, Bingöl iftar saati kaçta? 29 Mart Bayburt, Bilecik, Bingöl için iftar vakti ne zaman? Bayburt, Bilecik, Bingöl akşam ezanı saati!Bayburt, Bilecik, Bingöl iftar saati kaçta? 29 Mart Bayburt, Bilecik, Bingöl için iftar vakti ne zaman? Bayburt, Bilecik, Bingöl akşam ezanı saati!

Balıkesir, Bartın, Batman İftar saati! Balıkesir, Bartın, Batman iftar vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçların açıldığı vakit olan Balıkesir, Bartın, Batman iftar vakti ne zaman, saat kaçta? Balıkesir, Bartın, Batman iftar saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların açıldığı Balıkesir, Bartın, Batman akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Balıkesir, Bartın, Batman akşam ezanı saati ile ilgili bilgiler haberimizde...

BALIKESİR, BARTIN, BATMAN İFTAR VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre iftar vakitleri şu şekildedir:

  • Balıkesir için iftar vakti saati: 19:35
  • Bartın için iftar vakti saati:19:19
  • Batman için iftar vakti saati: 18:42

BATMAN İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144423 Mart 2023 Perşembe04:4706:0912:2715:5418:3619:52
2 Ramazan 144424 Mart 2023 Cuma04:4606:0712:2715:5518:3719:53
3 Ramazan 144425 Mart 2023 Cumartesi04:4406:0512:2715:5518:3819:54
4 Ramazan 144426 Mart 2023 Pazar04:4206:0412:2615:5518:3919:55
5 Ramazan 144427 Mart 2023 Pazartesi04:4106:0212:2615:5618:4019:56
6 Ramazan 144428 Mart 2023 Salı04:3906:0112:2615:5618:4119:57
7 Ramazan 144429 Mart 2023 Çarşamba04:3705:5912:2615:5718:4219:59
8 Ramazan 144430 Mart 2023 Perşembe04:3605:5812:2515:5718:4320:00
9 Ramazan 144431 Mart 2023 Cuma04:3405:5612:2515:5718:4420:01
10 Ramazan 144401 Nisan 2023 Cumartesi04:3205:5512:2515:5718:4520:02
11 Ramazan 144402 Nisan 2023 Pazar04:3105:5312:2415:5818:4520:03
12 Ramazan 144403 Nisan 2023 Pazartesi04:2905:5212:2415:5818:4620:04
13 Ramazan 144404 Nisan 2023 Salı04:2705:5012:2415:5818:4720:05
14 Ramazan 144405 Nisan 2023 Çarşamba04:2505:4912:2415:5918:4820:06
15 Ramazan 144406 Nisan 2023 Perşembe04:2405:4712:2315:5918:4920:07
16 Ramazan 144407 Nisan 2023 Cuma04:2205:4612:2315:5918:5020:08
17 Ramazan 144408 Nisan 2023 Cumartesi04:2005:4412:2315:5918:5120:10
18 Ramazan 144409 Nisan 2023 Pazar04:1905:4312:2216:0018:5220:11
19 Ramazan 144410 Nisan 2023 Pazartesi04:1705:4112:2216:0018:5320:12
20 Ramazan 144411 Nisan 2023 Salı04:1505:4012:2216:0018:5420:13
21 Ramazan 144412 Nisan 2023 Çarşamba04:1305:3912:2216:0018:5520:14
22 Ramazan 144413 Nisan 2023 Perşembe04:1205:3712:2116:0118:5620:15
23 Ramazan 144414 Nisan 2023 Cuma04:1005:3612:2116:0118:5620:17
24 Ramazan 144415 Nisan 2023 Cumartesi04:0805:3412:2116:0118:5720:18
25 Ramazan 144416 Nisan 2023 Pazar04:0605:3312:2116:0118:5820:19
26 Ramazan 144417 Nisan 2023 Pazartesi04:0505:3112:2016:0218:5920:20
Kadir Gecesi
27 Ramazan 144418 Nisan 2023 Salı04:0305:3012:2016:0219:0020:21
28 Ramazan 144419 Nisan 2023 Çarşamba04:0105:2912:2016:0219:0120:23
29 Ramazan 144420 Nisan 2023 Perşembe04:0005:2712:2016:0219:0220:24

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

Bayram Namazı :06:03
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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