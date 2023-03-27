Balıkesir, Bartın, Batman iftar saati kaçta? 27 Mart Balıkesir, Bartın, Batman için iftar vakti ne zaman? Balıkesir, Bartın, Batman akşam ezanı saati!
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Balıkesir, Bartın, Batman iftar vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçların açıldığı vakit olan Balıkesir, Bartın, Batman iftar vakti ne zaman, saat kaçta? Balıkesir, Bartın, Batman iftar saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların açıldığı Balıkesir, Bartın, Batman akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Balıkesir, Bartın, Batman akşam ezanı saati ile ilgili bilgiler...
Balıkesir, Bartın, Batman İftar saati! Balıkesir, Bartın, Batman iftar vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçların açıldığı vakit olan Balıkesir, Bartın, Batman iftar vakti ne zaman, saat kaçta? Balıkesir, Bartın, Batman iftar saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların açıldığı Balıkesir, Bartın, Batman akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Balıkesir, Bartın, Batman akşam ezanı saati ile ilgili bilgiler haberimizde...
BALIKESİR, BARTIN, BATMAN İFTAR VAKTİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre iftar vakitleri şu şekildedir:
- Balıkesir için iftar vakti saati: 19:33
- Bartın için iftar vakti saati: 19:16
- Batman için iftar vakti saati: 18:40
BATMAN İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1444
|23 Mart 2023 Perşembe
|04:47
|06:09
|12:27
|15:54
|18:36
|19:52
|2 Ramazan 1444
|24 Mart 2023 Cuma
|04:46
|06:07
|12:27
|15:55
|18:37
|19:53
|3 Ramazan 1444
|25 Mart 2023 Cumartesi
|04:44
|06:05
|12:27
|15:55
|18:38
|19:54
|4 Ramazan 1444
|26 Mart 2023 Pazar
|04:42
|06:04
|12:26
|15:55
|18:39
|19:55
|5 Ramazan 1444
|27 Mart 2023 Pazartesi
|04:41
|06:02
|12:26
|15:56
|18:40
|19:56
|6 Ramazan 1444
|28 Mart 2023 Salı
|04:39
|06:01
|12:26
|15:56
|18:41
|19:57
|7 Ramazan 1444
|29 Mart 2023 Çarşamba
|04:37
|05:59
|12:26
|15:57
|18:42
|19:59
|8 Ramazan 1444
|30 Mart 2023 Perşembe
|04:36
|05:58
|12:25
|15:57
|18:43
|20:00
|9 Ramazan 1444
|31 Mart 2023 Cuma
|04:34
|05:56
|12:25
|15:57
|18:44
|20:01
|10 Ramazan 1444
|01 Nisan 2023 Cumartesi
|04:32
|05:55
|12:25
|15:57
|18:45
|20:02
|11 Ramazan 1444
|02 Nisan 2023 Pazar
|04:31
|05:53
|12:24
|15:58
|18:45
|20:03
|12 Ramazan 1444
|03 Nisan 2023 Pazartesi
|04:29
|05:52
|12:24
|15:58
|18:46
|20:04
|13 Ramazan 1444
|04 Nisan 2023 Salı
|04:27
|05:50
|12:24
|15:58
|18:47
|20:05
|14 Ramazan 1444
|05 Nisan 2023 Çarşamba
|04:25
|05:49
|12:24
|15:59
|18:48
|20:06
|15 Ramazan 1444
|06 Nisan 2023 Perşembe
|04:24
|05:47
|12:23
|15:59
|18:49
|20:07
|16 Ramazan 1444
|07 Nisan 2023 Cuma
|04:22
|05:46
|12:23
|15:59
|18:50
|20:08
|17 Ramazan 1444
|08 Nisan 2023 Cumartesi
|04:20
|05:44
|12:23
|15:59
|18:51
|20:10
|18 Ramazan 1444
|09 Nisan 2023 Pazar
|04:19
|05:43
|12:22
|16:00
|18:52
|20:11
|19 Ramazan 1444
|10 Nisan 2023 Pazartesi
|04:17
|05:41
|12:22
|16:00
|18:53
|20:12
|20 Ramazan 1444
|11 Nisan 2023 Salı
|04:15
|05:40
|12:22
|16:00
|18:54
|20:13
|21 Ramazan 1444
|12 Nisan 2023 Çarşamba
|04:13
|05:39
|12:22
|16:00
|18:55
|20:14
|22 Ramazan 1444
|13 Nisan 2023 Perşembe
|04:12
|05:37
|12:21
|16:01
|18:56
|20:15
|23 Ramazan 1444
|14 Nisan 2023 Cuma
|04:10
|05:36
|12:21
|16:01
|18:56
|20:17
|24 Ramazan 1444
|15 Nisan 2023 Cumartesi
|04:08
|05:34
|12:21
|16:01
|18:57
|20:18
|25 Ramazan 1444
|16 Nisan 2023 Pazar
|04:06
|05:33
|12:21
|16:01
|18:58
|20:19
|26 Ramazan 1444
|17 Nisan 2023 Pazartesi
|04:05
|05:31
|12:20
|16:02
|18:59
|20:20
|Kadir Gecesi
|27 Ramazan 1444
|18 Nisan 2023 Salı
|04:03
|05:30
|12:20
|16:02
|19:00
|20:21
|28 Ramazan 1444
|19 Nisan 2023 Çarşamba
|04:01
|05:29
|12:20
|16:02
|19:01
|20:23
|29 Ramazan 1444
|20 Nisan 2023 Perşembe
|04:00
|05:27
|12:20
|16:02
|19:02
|20:24
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı :06:03