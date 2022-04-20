BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Balıkçı Kenan'dan iftarda balık tavsiyesi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde esnaf olan balıkçı Kenan Balcı, balığın hem doyurucu, hem de zinde tutucu özelliğine dikkat çekerek, "Ramazan'da sofralardan balığı eksik etmeyelim" dedi.

Beylikdüzü'nde esnaf olan balıkçı Kenan Balcı, Ramazan'da iftarda balık yemenin faydalarını anlattı. Ramazan ayında insanların uzun süre aç kaldığı için halsizleştiğini söyleyen Balcı, balığın zinde, tok tuttuğunu ve besin değerinin de yüksek olduğunu belirtti. Kenan Balcı, iftarda levrek, çupra gibi balıkların buğulama veya ızgara olarak da kolaylıkla pişirilebileceğini ifade etti.

"Ramazan'da sofralardan balığı eksik etmeyelim"

Ramazan ayında balık yemeği tavsiye ettiğini söyleyen Kenan Balcı, "On bir ayın sultanı Ramazan geldi, hoş geldi. Ramazan ayında insanlar uzun süre aç kaldığında halsizleşiyor ve kendilerini yorgun hissediyorlar. Ramazan'da balık hem zinde tutar hem de tok tutar. O yüzden Ramazan'da sofralardan balığı eksik etmeyelim. Sağlıklı bir besin, içinde katkı maddesi yok ve besin değeri çok yüksektir. Herkes evinde levrek, çupra, ızgara, buğulama yapabilir" dedi.