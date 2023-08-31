Balık av sezonunun açılacağı tarih balıkçılar başta olmak üzere balıkçılık ile ilgilenmekte olan kişiler tarafınca merak ediliyor ve araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 1 Eylül'den itibaren sona eren av yasağının bu yıl ne zaman biteceği sorgulatılıyor. Peki, Balık sezonu ne zaman açılıyor 2023? Bu yıl balık sezonu hangi tarihte başlayacak?

Balık sezonu ne zaman açılıyor 2023? Sorusu, bu yıl içerisindeki sezonun ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini araştırmakta olan avcılar ve vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Balık sezonun yaklaşması ile birlikte detaylar gündemde yer alıyor. Peki, Balık sezonu ne zaman açılıyor 2023? Bu yıl balık sezonu hangi tarihte başlayacak?

BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Denizlerde su ürünleri av yasağı 15 Nisan 2023 tarihinde başladı, yasak 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecektir. Buna göre şu anda balık sezonu bugün itibariyle son buldu. 2023 yılı içerisindeki balık sezonu böylece son bulmuş oldu.

DENİZLERDE NEDEN AV YASAĞI İLAN EDİLİYOR?

Av yasakları denizlerimizi ve balıklarımızı korumak adına alınan bir önlemdir. Balık avı yasağı, balık üremesinin zarar görmemesi ve devamlılığının sağlanması için belirli periyotlarla ilan ediliyor. Balıkların üreme büyüme gibi dönemleri göz önüne alınarak, yılın belli dönemlerinde balıkları avlama yasağı getirilmektedir. Zengin balık popülasyonuna sahip olan ülkemiz yılın her döneminde tatlı ve tuzlu sularda yenilebilen balık türlerine ev sahipliği yapıyor.

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, sürdürülebilir avcılığın temin edilmesi ve balık popülasyonunun korunması için her yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen av yasağı uygulaması hem ekolojik dengenin korunması hem de bu ucuz ama değerli protein kaynağından gelecek nesillerin de faydalanması için büyük önem taşıyor.