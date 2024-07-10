Balıkla ilgili mavi tahtada kesilme olaylarının gündem olması üzerine bu duruma anlam veremeyenler ise nedenlerini araştırarak hem durumu anlamak hemde yanlış bilgiler edinmemek için konuyu araştırmaktalar.Balık neden mavi tahtada kesilir?

BALIK NEDEN MAVİ TAHTADA KESİLİR?

Her bir gıda grubu için farklı renkleri olan kesme tahtaları bulundurulmalı ve kullanılmalıdır. Kesme tahtaları; çiğ kırmızı et için kırmızı, çiğ kanatlı etleri için sarı, çiğ deniz ürünleri için mavi, çiğ sebze ve meyveler için yeşil, süt ve süt ürünleri için beyaz, pişmiş ürünler için ise kahverengi gibi farklı renklerde kullanılmalıdır. Çiğ ve pişmiş gıdaların hazırlanmasında, kesme tahtalarında olduğu gibi bıçakların da farklı sap renklerinde olanları kullanılmalıdır.

Mavi renk, kan ve diğer sıvıların lekelenmelerini daha kolay fark etmeyi sağlar. Bu da kesme işlemini daha hijyenik hale getirir ve bakterilerin yayılmasını önler. Bu sayede tezgahların daha hızlı ve etkin bir şekilde temizlenmesine yardımcı olur.

Mavi renkli tezgahlar, kesme ve doğrama işlemleri sırasında balık parçalarının daha kolay görülmesini sağlar.