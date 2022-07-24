Balık Köftesi tarifi! 24 Temmuz Masterchef Balık Köftesi nasıl yapılır? Balık Köftesi yemek tarifi! Balık Köftesi için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Balık Köftesi tarifi oldu. Peki en güzel Balık Köftesi yemek tarifi nasıldır? Balık Köftesi yemeği nasıl yapılır? Balık Köftesi için gerekli malzemeler nelerdir?

BALIK KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet iri levrek fileto (derisiz)

5 yemek kaşığı bayat ekmek içi

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

Sıvıyağ

2 çorba kaşığı çekilmiş ceviz içi

1 çay kaşığı karabiber

2 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

BALIK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Balıkları robotta çekip kıyma haline getirerek işe başlayın. Sarım, soğan ve maydanozları ince ince kıyıp balıkla harmanlayın. Ekmek içini, baharatları, yumurtayı, ceviz içini de ilave edip yoğurun ve ceviz büyüklüğünde toplar oluşturun.

Köfteleri buzlukta bir müddet bekletin. Daha sonra köfteleri una bulayın ve kızgın yağda kızartın. Pişen köftelerinizi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.