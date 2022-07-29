Balık Çorbası tarifi! Masterchef Balık Çorbası nasıl yapılır? Balık Çorbası yemek tarifi! Balık Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

İkiye böldüğümüz sarımsakları ve ince ince kıydığımız soğanları 2 kaşık salçayla zeytinyağında 2 dakika kavuralım; 1,5 litre su ekleyelim; safran, tarhun, defne yaprağı ve kereviz sapını da katıp bir taşım kaynatalım. Küçük balıkları ve büyük balığın (balıkların) kafasını (kafalarını) karışımın içine atıp 45 dakika pişirelim. Daha sonra bunları ince bir süzgeçten ezerek başka bir tencereye geçirelim.

Tuz, karabiber ekleyelim, iri dülger dülger parçalarını da katıp 5 dakika pişirelim. Sonra tencereye iskorpit parçalarını katalım, yine 5 dakika pişirdikten sonra kalan balıkların tümünü tencereye katalım, 5 dakika daha kaynatıp balıkları bir kevgirle kenara alalım.

Midyeleri bu tencereye atalım, daha önce balıkları pişirdiğimiz suda içleri açılana kadar pişirelim. Kenara ayırdığımız diğer parçaları da tenceremize alalım, 2 dakika daha kısık ateşte pişirelim. Sarımsaklı ekmekle birlikte sıcak olarak servis yapalım.