Balık Çorbası tarifi! Masterchef Balık Çorbası nasıl yapılır? Balık Çorbası yemek tarifi! Balık Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?
Masterchef 29 Temmuz yarışmasında şefler tarafından Balık Çorbası yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Balık Çorbası nasıl yapılır? Balık Çorbası yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Balık Çorbası yemek tarifi! Balık Çorbası nasıl yapılır? Balık Çorbası yemek tarifi haberimizde...
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Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Balık Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Balık Çorbası yemek tarifi nasıldır? Balık Çorbası yemeği nasıl yapılır? Balık Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?
½ çay bardağı sızma zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 orta boy soğan
2 çorba kaşığı salça
1 tutam safran
1 küçük kereviz sapı
1 tutam tarhun
1 adet defne yaprağı
1 kg. temizlenmiş değişik küçük balıklar (küpez, mezgit, izmarit, gümüş, kırlangıç yavruları)
10 adet temizlenmiş kabuklu midye
1 kg. beyaz etli iri balık filetosu
Kişi başına 1 küçük dilim, zeytinyağında kızartılmış ve sarımsak sürülmüş ekmek
Tuz, karabiber