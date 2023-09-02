Bali'de Resort Otelin Asansör Kazası: En Az 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın tatil adası Bali'de bir resort otelin asansörünün çökmesi sonucu en az beş kişi hayatını kaybetti. Kazada, asansörün yere çakılması sonucu içinde bulunan beş personel hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CAKARTA, 2 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın tatil adası Bali'de yerel polis, Cuma günü bir resort otelin asansörünün çökmesi sonucu en az beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaza, Gianyar bölgesindeki bir turizm köyü olan Ubud'da yerel saatle 13.00 sularında meydana geldi.

Ön soruşturma raporuna göre kaza, resort otelin beş personelinin yukarı çıkmak için asansöre binmesi ve asansörün kayışının aniden koparak yere çakılması sonucu içinde bulunanların hepsinin hayatını kaybetmesiyle meydana geldi.

Ubud polis şefi I Made Uder yerel medyaya yaptığı açıklamada asansörün yaklaşık 100 metre yükseklikten düştüğünü söyledi.

Tüm yaralıların derhal en yakın hastaneye kaldırıldığını belirten Uder, polis memurlarının olayla ilgili soruşturma başlattığını da sözlerine ekledi.