Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ünlü zincir kahve markasının adını andıran yeni kafesi sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikle Balıkesirlilerin gitmek istediği bu yer için internette "Balbucks nerede, nasıl gidilir, yol tarifi!" Sorguları gündem oldu. Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da duyurduğu ve vatandaşları davet ettiği kafe yoğun ilgi görüyor. İşte, Balbucks Balıkesir fotoğraflı menü, fiyat listesi ve yorumlar…

Zincir kahve markasına "rakip" olacağı iddia edilen Balıkesir Belediyesi'nin kahvecisi 'Balbucks' merak ediliyor. Biz de sizler için "Balbucks nerede, nasıl gidilir, yol tarifi! Balbucks Balıkesir fotoğraflı menü, fiyat listesi ve yorumlar!" Sorularının cevaplarını derledik…

BALBUCKS NEREDE, NASIL GİDİLİR, YOL TARİFİ!

Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz geçtiğimiz günlerde "Gençler sizden bol bol fotoğraf bekliyorum artık. BalBucks'ta çekildiğiniz fotoğraflara beni etiketlemeyi unutmayın." diyerek Balbucks'ı açtıklarını duyurmuşlardı.

Balbucks,Zağnos Paşa Kent Meydanı'nda hizmete girdi.

Balbucks'ın açık adresi şu şekilde: BalBucks, Karesi Sk, Zağnos Paşa Cami Karşısı 1/E, 10010 Karesi/Balıkesir

BALBUCKS BALIKESİR FOTOĞRAFLI MENÜ, FİYAT LİSTESİ VE YORUMLAR!

Balbucks'ın fiyat listesi ve menüsü kamuoyu ile henüz paylaşılmamıştır ancak fiyatların rakiplerine oranla yüzde 50 ucuz olduğu söylenmektedir. İşte bilinen bazı ürünlerin fiyatları:

Milkshake 30-35 TL

Sandviçler 30-40 TL

Pastalar 25-35 TL

Soğuk ve sıcak kahveler 25-35 TL

Balbucks yorumları: