Fatih'te bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde meydana gelen yangın sonrası müze kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak müzenin içerisi küle döndü ve binanın iç kısmında çökmeler meydana geldi. Bu nedenle Balat Oyuncak Müzesi kapalıdır ve geçici olarak kapatılmıştır. Müzenin ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.

Fatih'te bulunan Balat Oyuncak Müzesi'ne dair birçok kişi araştırmalarını sürdürüyor. Bir süredir kapalı olması nedeniyle Balat Oyuncak Müzesi'nin neden kapalı olduğu ve ne zaman açılacağını vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Balat Oyuncak Müzesi neden kapalı?Balat Oyuncak Müzesi açık mı, ne zaman açılacak?

Balat Oyuncak Müzesi neden kapalı? Sorusu, Balat Oyuncak Müzesi'ne dair son günlerde en çok merak edilen detaylar arasında bulunmakta. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülezel Paşa Caddesi'ndeki Balat Oyuncak Müzesi'nin kapalı olması, özellikle müzeyi ziyaret etmek isteyen ziyaretçiler tarafından merak ediliyor. Peki, Balat Oyuncak Müzesi neden kapalı?Balat Oyuncak Müzesi açık mı, ne zaman açılacak?

BALAT OYUNCAK MÜZESİ NEDEN KAPALI?

Fatih'te bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü ve müzenin içerisi küle döndü. Bu nedenle Balat Oyuncak Müzesi kapalıdır. Fatih'te Balat Oyuncak Müzesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle müze kullanılamaz hale gelirken, binanın iç kısmında da çökmeler meydana geldi. Balat Oyuncak Müzesi'nin geçici olarak kapatılmasının ardından henüz ne zaman açılacağı bilinmemekte.