Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Balamir Gündoğdu geliyor. Balamir Gündoğdu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Balamir Gündoğdu kimdir? Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri kim? Balamir Gündoğdu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Balamir Gündoğdu 1966 tarihinde Tokat'da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun hayatı merak konusu oldu. Balamir Gündoğdu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Balamir Gündoğdu kimdir? Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri kim? Balamir Gündoğdu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BALAMİR GÜNDOĞDU KİMDİR?

1990'da İçişleri Bakanlığı'nda denetmen olarak göreve başlamış, mahalli idareler kontrolörü olarak; yerel yönetimler üzerinde teftiş, araştırma ve soruşturma gibi görevler yürütmüştür.

Diğer görevleri; 2002-2003 yılları arasında TBMM KİT Komisyonunda raportörlük yapmış, 2004-2009 yılları arasında Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı, 2009-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, 2014-2015 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olmuş, 2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmış, 2016-2019 yılları arasında EGO Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2019 yılı itibarıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteridir. Ankara Metropol İmar A.Ş. ve Şanlıurfa Belsan A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı görevlerini de üstlenmiştir. Çeşitli dergilerde yayımlanmış birçok makalesi ayrıca bir de kitabı bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.