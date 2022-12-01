ATV ekranlarının sevilen dizisi olan Kuruluş Osman'da rol alan Özge Törer'in kim olduğu merak ediliyor. Bala Hatun karakterini canlandıran isim arama motorlarında Bala Hatun kim oynuyor? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir? olarak aratılıyor. Peki, Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir?

Bala Hatun kim oynuyor? sorusu aratılanlar arasında yer alıyor. Sevilen dizi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran ismin kim olduğu gündemde yer alıyor. Peki, Bala Hatun kim oynuyor? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir?

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN KİMDİR?

Kuruluş Osman Bala Hatun gerçek tarihte Osmangazi'nin ikinci eşi, Nurettin Paşanın annesi olan Şeyh Edebali'nin kızıdır. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun gerçek tarihte olduğu gibi Osmangazi'nin eşi olarak anlatılıyor. Diğer taraftan Bala Hatun dizi de ünlü alim Şeyh Edebali'in de kızı olarak senaryoda yer alıyor. Bala hatun güzeller güzeli bir kızdır. Babasına yakışır bir kız evlat olmaya çalışan Bala hatun Osman Bey'in yakışıklılığı karşısında tutulur.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

16 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da doğan Türk oyuncudur.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra Kuruluş Osman adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Hala rol aldığı dizide Râbi'a Bala Hâtun karakterini canlandırmaktadır.