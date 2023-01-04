Bala Hatun nasıl öldü? Tarihte Bala Hatun ne zaman, nasıl öldü? Bala Hatun kaç yaşında öldü?

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi olarak bilinen Bala Hatun'un hayatı merak konusu oldu. Bala Hatun'un kaç yaşında, nasıl vefat ettiği araştırılıyor. Peki, Bala Hatun asıl öldü? Tarihte Bala Hatun ne zaman, nasıl öldü? Bala Hatun kaç yaşında öldü? İşte detaylar...

Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızıdır. Vezir Alâeddin Bey'in annesi olarak bilinen Bala Hatun'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Bala Hatun'un kaç yaşında, nasıl vefat ettiği araştırılıyor. Peki, Bala Hatun asıl öldü? Tarihte Bala Hatun ne zaman, nasıl öldü? Bala Hatun kaç yaşında öldü? Detaylar haberimizde...

BALA HATUN KİMDİR?

Râbi'a Bala Hâtun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ikinci eşidir. Şeyh Edebali'nin kızıdır. Osmanlı Devletinin ilk veziri Aleâddin Paşa'nın annesidir.

BALA HATUN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.