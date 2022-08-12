Bal yiyen ayı VİDEOSU! Bal yiyen ayı ne oldu? Balkız ayı kim?
Düzce'nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan acı bal yiyen dişi yavru bozayı, baygınlık geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından kamyonete bindirilerek, veteriner hekime götürülen bozayının görüntüleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bal yiyen ayı videosu sosyal medyada gündem olunca bal yiyen ayı ne oldu merak edildi. İşte Bal yiyen ayı Balkız!
Bal yiyen ayı merak ediliyor. Düzce'nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan acı bal yiyen dişi yavru bozayı, baygınlık geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından kamyonete bindirilerek, veteriner hekime götürülen bozayının görüntüleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bal yiyen ayı videosu sosyal medyada gündem olunca bal yiyen ayı ne oldu merak edildi. İşte Bal yiyen ayı Balkız videosu...
Düzce'de acı balı fazla kaçırdıktan sonra baygınlık geçiren yavru bozayı, tedavi altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada görüntüleriyle gündem olan ayıya "Balkız" adının verildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşım yapılarak, ayıya 'Balkız' adının verildiği belirtildi. Açıklamada, "Sevimli ayıcığımızın adı 'Balkız'. Kızımız adıyla yaşasın. Balkız'ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakacağız" denildi.
Ayı, kamuoyunun büyük ilgisini çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." paylaşımında bulunmuştu.
Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınan ayı, buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.