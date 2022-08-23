BAL Ligi Grupları 2022 - 2023 Sezonu! BAL Ligi 2022-23 grupları belli oldu!

BAL Ligi grupları merak ediliyor. Amatör İşlerden Sorumlu TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez başkanlığında toplanan Bölgesel Amatör Lig çalışma grubu, 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi. BAL Ligi grupları 2022 - 2023 Sezonu! BAL Ligi 2022-23 grupları haberimizde...

BAL LİGİ GRUPLARI

Amatör İşlerden Sorumlu TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez başkanlığında toplanan Bölgesel Amatör Lig çalışma grubu, 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi.

80 ilden 196 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'er takımın yer aldığı 14 gruptan oluştu.

Grup müsabakaları sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan on dört takımın karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, dokuz takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.

01-02 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olan 2022-2023 sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.