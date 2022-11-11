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Bal Kabağı Çorbası tarifi! Masterchef Bal Kabağı Çorbası nedir, nasıl yapılır? Bal Kabağı Çorbası için gerekli malzemeler!

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Bal Kabağı Çorbası tarifi! Masterchef Bal Kabağı Çorbası nedir, nasıl yapılır? Bal Kabağı Çorbası için gerekli malzemeler!

Masterchef 11 Kasım yarışmasında şefler tarafından Bal Kabağı Çorbası yapılması istendi. Peki Masterchef Bal Kabağı Çorbası nasıl yapılır? Bal Kabağı Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Bal Kabağı Çorbası yemek tarifi! Bal Kabağı Çorbası nasıl yapılır? Bal Kabağı Çorbası yemek tarifi haberimizde...

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Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Bal Kabağı Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Bal Kabağı Çorbası yemek tarifi nasıldır? Bal Kabağı Çorbası yemeği nasıl yapılır? Bal Kabağı Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Bal Kabağı Çorbası nasıl yapılır? Bal Kabağı Çorbası için gerekenler neler?

BAL KABAĞI ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Yarım kg balkabağı

5 bardak et suyu

1 adet kesme şeker

2 çorba kaşığı tereyağı

1 paket krema

2 kaşık mısır nişastası

2 kaşık kavrulmuş badem

Taze reyhan

Tuz

BAL KABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Et suyunu tencereye koyarak kaynatın. Kesme şeker ve tereyağı ekleyerek bir-iki taşım kaynatın. Balkabağını püre haline getirip tencereye koyun. Krema, kıyılmış reyhan, tuz, mısır nişastası ve bademi ilave ettikten sonra karıştırıp ocaktan alın. Afiyet olsun.

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Yemek Tarifi Yaşam Haberler

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