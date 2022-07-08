Baklavaya şerbet sıcak mı dökülür soğuk mu? Bayram sevincini sevdiklerinizle yaşamak ve onlara kendi elinize hazırladığınız baklavadan ikram etmek ister misiniz? Ev yapımı baklava tarifi bunu kolayca yapabileceksiniz. Baklava yaparken en çok merak edilen soruların başında Baklavaya şerbet sıcak mı dökülür soğuk mu? Baklavaya şerbet nasıl dökülür? geliyor. İşte yanıtı...

BAKLAVAYA ŞERBET SICAK MI DÖKÜLÜR SOĞUK MU?

Baklavaya şerbet sıcak mı dökülür soğuk mu dökülür sorusunun yanıtı sizin nasıl bir baklava istediğinize bağlıdır. Kıtır kıtır bir baklava isterseniz baklavanın soğuk şerbetinin sıcak olması gerekir. Eğer sıcak baklavanın üzerine sıcak şerbet dökerseniz baklava fazla yumuşak olur.

BAKLAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet yumurta

Göz kararı mısır nişastası

Yarım çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

1 çay kaşığı limon suyu

10 yemek kaşığı yağ margarin

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 kase kırılmış ceviz

EV YAPIMI BAKLAVA YAPILIŞI

Baklava hamuru için 3 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay kaşığı tuz ve 1 adet kabartma tozunu bir kaba alın. Aldığı kadar un ekleyip yumuşak hamur kıvamına gelene kadar malzemeleri karıştırın.

Kıvama gelen hamuru 30 eşit bezeye ayırın. Parçaları tabak büyüklüğünde olacak şekilde aralarına nişasta serperek desteleyin. 10'arlı 3 ayrı deste oluşturun.

Merdane ile bezeleri tepsi büyüklüğünde açarak yufkaları elde edin. Yufkaları aralarına ceviz serperek tepsiye dizin. Yufkaların tepsiden taşan kısımlarını kesin. Klasik baklava dilimi olacak şekilde bıçakla baklava baklavayı dilimleyin ve üzerine daha önce erittiğiniz yarım margarini ilave edin.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırına tepsiyi sürün. Devamlı takip ederek baklavayı takip edin. Baklava renk değiştirmeye başlayınca margarinin kalan kısmını da dökün. Baklava yeterince kızarınca fırından çıkarıp beklemeye alın.

Şerbeti için 4 su bardağı şeker ve 5 bardak suyu tencereye alıp 15 dakika kaynatın. Sonra birkaç Damal limon damlatın ve 2 dakika daha kaynatın. Şerbeti baklavanın üzerine dökün. Afiyet olsun.

MİDYE BAKLAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı buğday nişastası

Un (Aldığı kadar / Yaklaşık üç-dört bardak un olabilir)

1 paket kabartma tozu

Bir parmak alınabilecek kadar tuz

Tatlının arasına koymak için:

Buğday nişastası

Tatlının üzeri için:

Eritilmiş tereyağı (miktarını çıkan hamurun sayısına göre ayarlayın)

Tatlının içi için:

Ceviz veya fındık kırığı

Tatlının şerbeti için:

3 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

MİDYE BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Midye baklava kısaca aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

- Öncelikle bir kaba süt, yoğurt, yağ, sirke ve yumurtayı alıp güzelce karıştırıyoruz. Ardından unu, nişastayı ve kabartma tozunu ekleyip kıvamı kulak memesine gelecek şekilde karıştırıyoruz ve hamurumuzu yapıyoruz.

- Ardından çıkan hamuru 12 eşit parçaya bölüyoruz. Sonrasında 10-15 dakika civarı bekletiyoruz.

- Dinlenmiş olan hamur bezelerine üstüne nişasta serperek teker teker büyük bir şekilde açıyoruz. Tabak büyüklüğünde açabiliriz. Ardından aralarına nişasta katarak üst üste koyuyoruz. Fakat en yukarıya nişasta koymuyoruz.

- Sonrasında merdane ile büyütebildiğimiz kadar hamuru büyütüyoruz.

- Ardından açılan hamuru sıkıca rulo yapıyoruz.

- Yapılan ruloyu birer parmak genişliğinde dilimlere kesiyoruz.

- Kesilen her parçayı merdane ile avuç içi boyutunda açıyoruz.

- Ortasına bir parça ayıklanmış ceviz veya fındık koyarak bastırmadan kapatıyoruz.

- Diğer tüm parçalara da aynı işlemleri uyguluyoruz ve önceden eritilen tereyağını üzerinde gezdiriyoruz.

- Son olarak geriye fırına atma işimiz kalmıştır. 200 C derecelik fırına atabilirsiniz.

- Şerbeti için malzemeleri kaynatın.

- Ardından şerbeti tatlının üzerine dökün.

- Bu şekilde midye baklavamız hazır oluyor.

- Afiyet olsun...