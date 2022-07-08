Baklava şerbeti hazırlanışı baklava sonrası en sık merak konusu olan bölümdür. Baklava şerbeti sıcak mı dökülür? Baklavanın şerbeti ne zaman dökülür? soruları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Baklava şerbeti ne zaman dökülür? Sıcak mı, soğuk mu dökülür? Baklava nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

BAKLAVA ŞERBETİ NE ZAMAN DÖKÜLÜR?

Baklava şerbeti dökümü işlemine başlamadan önce yaptığınız tatlının çeşidine göre şerbetin veya tatlının sıcak ya da soğuk olmasına dikkat etmek lazımdır. Hamurlu, yufkalı ya da mayalı hamurlu tatlılar için şerbetleme işlemi farklıdır:

Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür sorusunun cevabında baklavanın soğuk şerbetinin sıcak olması gerekir. Böylece kıtır kıtır bir baklava elde edebilirsiniz.

Eğer sıcak baklavanın üzerine sıcak şerbet dökerseniz baklava gereğinden fazla yumuşak olur.

Diğer durumda baklava epey ılıyınca yani sıcağını kaybedince üzerine soğuk şerbet dökerseniz bu kez de şerbeti çekmeyecektir.

Baklava şerbeti ayarı tam bu noktada ayarlanır ve lezzet belirlenir.

Baklava yenirken ilk katmanlardan gelen o nefis çıtırtıyı korumak için tatlının soğuk olmasına, şerbetin de kaynadıktan sonra ilk sıcağının geçmiş olmasına özen göstermelisiniz.

BAKLAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yufkası İçin:

-5 su bardağı un

-3 adet yumurta

-1 su bardağı süt

-1 su bardağı ayçiçek yağı

-1 paket kabartma tozu

-1 tatlı kaşığı sirke

-1/2 çay kaşığı tuz

Yufkaları açmak ve ara katları için:

-1,5 su bardağı mısır nişastası

-250 gram eritilmiş tereyağı

-3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Şerbeti için:

-3.5 su bardağı toz şeker

-3.5 su bardağı su

-1/2 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Öncelikle, unu derin bir kaba koyun. Orta kısmını havuz gibi açın. İçine süt, yumurta, ayçiçek yağı, sirke, tuz ve kabartma tozunu ilave edin. Ardından malzemeleri yavaş yavaş karıştırarak, unla birlikte kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamuru, üzerini nemli bir bezle örterek yaklaşık 1 saat oda sıcaklığında bekletin. Dinlenmiş hamuru, 20 eşit parçaya ayırın. Unladığınız tezgah üzerinde bezeleri tabak büyüklüğünde açın. Aralarına mısı nişastası serpiştirerek, açtığınız hamurları üst üste dizin. Ardından oklava yardımıyla üst üste dizilen hamurları incecik açın. Yufkanın katlarını yağlamak için tereyağını minik bir tavada ya da tencerede kısık ateşte eritin. Fırın tepsinizin tabanını eritilmiş tereyağı ile yağlayın.

Açtığınız yufkalardan iki tanesini baklavanın alt ve üst katı içi ayırın. Yufkaların on adetini aralarını tereyağıyla yağlayıp, fırın tepsisinde üst üste dizin. İnce çekilmiş ceviz içini baklavanın orta katına eşit olarak serpiştirin. Kalan yufkaları, aynı şekilde aralarını tereyağı ile yağlayarak üst üste dizin ve baklavayı bu şekilde oluşturmaya devam edin. Yufkaların kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla tepsinin alt tarafına doğru ittirin. Baklavayı olmasını istediğiniz şekilde dilimleyin.

Tereyağını biraz da baklavaların üzerine sürüp, tepsiyi önceden ısıtılmış fırında 180 derece yaklaşık 50 dakika pişirin. Ardından şerbeti hazırlamaya geçin. Toz şekeri, derin bir tencerede su içerisinde eritip yaklaşık 25 dakika pişirin. Kaynayan suya limon suyu da ekleyip ocaktan alın. Fırından çıkarttığınız baklavanın üzerine hazırladığınız şerbeti azar azar dökün.