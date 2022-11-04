TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde oyuncular dokunulmazlık için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde Bakla çorbası yapıldı. Peki, Bakla çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef Bakla çorbası tarifi ve yapılışı! Bakla çorbası malzemeleri!

BAKLA ÇORBASI MALZEMELERİ!

300 gr. taze bakla

4 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1,5 su bardağı yoğurt

1 adet orta boy soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 litre sıcak su

tuz