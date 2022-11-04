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Bakla çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef Bakla çorbası tarifi ve yapılışı! Bakla çorbası malzemeleri!

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Bakla çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef Bakla çorbası tarifi ve yapılışı! Bakla çorbası malzemeleri!

TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Bakla çorbası yapıldı. İzleyiciler, Bakla çorbasının tarifini araştırmaya başladı. Peki, Bakla çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef Bakla çorbası tarifi ve yapılışı! Bakla çorbası malzemeleri!

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde oyuncular dokunulmazlık için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde Bakla çorbası yapıldı. Peki, Bakla çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef Bakla çorbası tarifi ve yapılışı! Bakla çorbası malzemeleri!

BAKLA ÇORBASI MALZEMELERİ!

300 gr. taze bakla

4 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1,5 su bardağı yoğurt

1 adet orta boy soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 litre sıcak su

tuz

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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