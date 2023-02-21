Bakış Açısı ya da İngilizce adıyla Vantage Point, Pete Travis tarafından yönetilen 2008 yapımı Amerikan gerilim-dram filmi. Film, ABD'de 22 Şubat 2008'de gösterime girmiştir. Peki, Bakış Açısı filmi nerede çekildi? Bakış Açısı filmi sonu nasıl bitiyor?

Şanghay Takibi filmi nerede çekildi? Şanghay Takibi filmi sonu nasıl bitiyor?

Fox ve Quaid filmde, Amerikan başkanına düzenlenen suikast girişimini araştıran iki gizli servis ajanı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ellerinde beş farklı tanık ve beş farklı hikâyeyle yola çıkarlar.

Peki, Bakış Açısı filmi nerede çekildi? Bakış Açısı filmi sonu nasıl bitiyor?

Bakış Açısı FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bakış Açısı ya da İngilizce adıyla Vantage Point, Pete Travis tarafından yönetilen 2008 yapımı Amerikan gerilim-dram filmi. Film, ABD'de 22 Şubat 2008'de gösterime girmiştir.

Bakış Açısı FİLMİ SONU NASIL BİTİYOR?

Fox ve Quaid filmde, Amerikan başkanına düzenlenen suikast girişimini araştıran iki gizli servis ajanı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ellerinde beş farklı tanık ve beş farklı hikâyeyle yola çıkarlar.

Oyuncular

Dennis Quaid ....Thomas Barnes

Matthew Fox .... Kent Taylor

Forest Whitaker .... Howard Lewis

Bruce McGill .... Phil McCullough

Edgar Ramirez .... Javier

Said Taghmaoui .... Suarez

Ayelet Zurer .... Veronica

Zoe Saldana .... Angie Jones

Sigourney Weaver .... Rex Brooks

William Hurt .... Başkan Ashton

James LeGros .... Ted Heinkin

Eduardo Noriega .... Enrique

Richard T. Jones .... Holden

Holt McCallany.... Ron Matthews

Leonardo Nam .... Kevin Cross

Dolores Heredia .... Marie