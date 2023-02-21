Bakış Açısı filmi nerede çekildi? Bakış Açısı filmi sonu nasıl bitiyor?
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Bakış Açısı ya da İngilizce adıyla Vantage Point, Pete Travis tarafından yönetilen 2008 yapımı Amerikan gerilim-dram filmi. Film, ABD'de 22 Şubat 2008'de gösterime girmiştir. Peki, Bakış Açısı filmi nerede çekildi? Bakış Açısı filmi sonu nasıl bitiyor?
Fox ve Quaid filmde, Amerikan başkanına düzenlenen suikast girişimini araştıran iki gizli servis ajanı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ellerinde beş farklı tanık ve beş farklı hikâyeyle yola çıkarlar.
Peki, Bakış Açısı filmi nerede çekildi? Bakış Açısı filmi sonu nasıl bitiyor?
Bakış Açısı FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Bakış Açısı ya da İngilizce adıyla Vantage Point, Pete Travis tarafından yönetilen 2008 yapımı Amerikan gerilim-dram filmi. Film, ABD'de 22 Şubat 2008'de gösterime girmiştir.
Bakış Açısı FİLMİ SONU NASIL BİTİYOR?
Fox ve Quaid filmde, Amerikan başkanına düzenlenen suikast girişimini araştıran iki gizli servis ajanı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ellerinde beş farklı tanık ve beş farklı hikâyeyle yola çıkarlar.
Oyuncular
Dennis Quaid ....Thomas Barnes
Matthew Fox .... Kent Taylor
Forest Whitaker .... Howard Lewis
Bruce McGill .... Phil McCullough
Edgar Ramirez .... Javier
Said Taghmaoui .... Suarez
Ayelet Zurer .... Veronica
Zoe Saldana .... Angie Jones
Sigourney Weaver .... Rex Brooks
William Hurt .... Başkan Ashton
James LeGros .... Ted Heinkin
Eduardo Noriega .... Enrique
Richard T. Jones .... Holden
Holt McCallany.... Ron Matthews
Leonardo Nam .... Kevin Cross
Dolores Heredia .... Marie