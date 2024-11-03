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Bakırköy kaymakamı kim oldu? Yeni Bakırköy kaymakamı Recai Karal kimdir?

Bakırköy kaymakamı kim oldu? Yeni Bakırköy kaymakamı Recai Karal kimdir?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 121 ilçeye yeni kaymakam atandı. Peki, Bakırköy kaymakamı kim oldu? Yeni Bakırköy kaymakamı Recai Karal kimdir?

Kaymakam atamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 121 ilçeye yeni kaymakam atandı. Peki, Bakırköy kaymakamı kim oldu? Yeni Bakırköy kaymakamı Recai Karal kimdir?

KAYMAKAM KİMDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır.

BAKIRKÖY KAYMAKAMI KİM OLDU?

İşte, yeni Bakırköy kaymakamı kararnamesi:

Bakırköy kaymakamı kim oldu? Yeni Bakırköy kaymakamı Recai Karal kimdir?

Bakırköy kaymakamı kim oldu? Yeni Bakırköy kaymakamı Recai Karal kimdir?

Bakırköy kaymakamı kim oldu? Yeni Bakırköy kaymakamı Recai Karal kimdir?

Bakırköy kaymakamı kim oldu? Yeni Bakırköy kaymakamı Recai Karal kimdir?

Bakırköy kaymakamı kim oldu? Yeni Bakırköy kaymakamı Recai Karal kimdir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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