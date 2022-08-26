Şarkıcı Gülşen verdiği konser sırasında çalışma arkadaşına yaptığı "imam hatipliler" esprisi sonrasında hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ardından Gülşen dün gece tutuklandı ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi nerede sorusu gündeme geliyor. Peki, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi nerede?

Gülşen'in tutuklanmasının ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi nerede sorusu sevenleri tarafından araştırılıyor. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi nerede, hangi semtte soruları gündeme geliyor. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi nerede, nasıl gidilir merak ediliyor. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi nerede? Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi! Detaylar haberimizdedir…

BAKIRKÖY KADIN KAPALI CEZAEVİ NEREDE?

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İstanbul'da yer alıyor. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurum adresi:Zuhuratbaba, Gençler Cd. No:16, 34147 Bakırköy/İstanbul

GÜLŞEN NEDEN TUTUKLANDI?

Savcılık "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Gülşen, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ile mevcutlu olarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gülşen'in savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

Hakkında tutuklama kararı verilen şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen'i alkışlarla cezaevine gönderdi.

GÜLŞEN'İN İFADESİ

Öte yandan Gülşen'in ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım, müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Kadroda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç adlı arkadaşımın lakabıdır. Arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' şeklinde şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime yan yana gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Ben bir şarkı arasında orkestrama hitaben 'beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

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