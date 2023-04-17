BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Bakırköy elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Bakırköy'de meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Bakırköy elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

Bakırköy elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Bakırköy'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Bakırköy elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Bakırköy elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

BAKIRKÖY ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;