İstanbul Bakırköy'de elektrik kesintisi olacak mı merak ediliyor. İstanbul Bakırköy'de bazı kesimlerinde 19-20-21-22 Ekim tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman? 19-20-21-22 Ekim Bakırköy'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Bakırköy'de elektrikler ne zaman gelir? İşte tüm elektrik kesintileri ve saatleri...

Bakırköy elektrik kesintileri ve saatleri merak ediliyor. Bakırköy hangi mahallede saat kaçta elektrikler kesilecek? 19-20-21-22 Ekim günleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. Peki, Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman? 19-20-21-22 Ekim Bakırköy'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Bakırköy elektrik kesintisi ve detayları…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN 2022?

19 Ekim Çarşamba Bakırköy Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 34173318

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 Ekim Perşembe Bakırköy Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

BAKIRKÖY ilçesinde 2022-10-20 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

21 Ekim Cuma Bakırköy Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 34307701

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah K. BAĞLAR MEVKİİ sk / OSMANİYE mah SUGÖZÜ, ŞENGÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34403317

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah PARK ÖNÜ, ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 21/10/2022 15:00:00 - 21/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Ekim Cumartesi Bakırköy Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

BAKIRKÖY ilçesinde 2022-10-22 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.