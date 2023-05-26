Bakırköy'de Togg'a yoğun ilgi

İSTANBUL - Bakırköy Meydan'da sergilenen yerli ve milli imkanlarla üretilen Kapadokya renkli TOGG vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Birçok vatandaş ise otomobilin içerisinde ve önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin gelişen teknoloji hamlesinin en önemli nişanelerinden birisi olan elektrikli TOGG gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Elektrikli ve Kapadokya isimli renkli TX10 modeli araç görenlerin büyük beğenisini topladı. Ön talepte bulunduklarını ancak aracın kendilerine çıkmadığını ifade eden bir vatandaş, " İnşallah bana çıkar ben de bu aracın sahibi olurum" dedi. Vatandaşların aracın sürücü koltuğunda fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği anlar da kameraya yansıdı.