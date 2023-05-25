Bakırköy'de Togg'a yoğun ilgi

Bakırköy'de sergilenen yerli ve milli Kapadokya renkli Togg, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Türkiye'nin gelişen teknoloji hamlesinin en önemli nişanelerinden birisi olan elektrikli Togg, gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Bakırköy'de sergilenen yerli ve milli Kapadokya renkli Togg, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Birçok vatandaş otomobilin içerisinde ve önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin gelişen teknoloji hamlesinin en önemli nişanelerinden birisi olan elektrikli Togg, gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Kapadokya renkli TX10 modeli araç, Bakırköy'de görenlerin büyük beğenisini topladı. Ön talepte bulunduklarını ancak aracın kendilerine çıkmadığını ifade eden bir vatandaş, "İnşallah bana çıkar, ben de bu aracın sahibi olurum" dedi.

Vatandaşların aracın sürücü koltuğunda fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği anlar da kameraya yansıdı. - İSTANBUL