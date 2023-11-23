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Bakırköy'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

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Bakırköy'de park halindeki otomobil çalıştırıldığı esnada alev aldı. Kısa sürede alevler tüm otomobili sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

BAKIRKÖY'de park halindeki otomobil çalıştırıldığı esnada alev aldı. Kısa sürede alevler tüm otomobili sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi, Derya Sokakta meydana geldi. Park halindeki otomobilini çalıştıran Hayri Avcılar, motor kısmından dumanlar çıktığını gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

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