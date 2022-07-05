Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye Başkanı hangi partiden? Bakırköy Belediye Başkanı kimdir? Bülent Kerimoğlu kimdir?

Bakırköy Belediyesi hangi parti? sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olan isimler araştırılıyor. Bu kapsamda merak edilen konulardan biri de Bakırköy Belediyesi oldu. Peki, Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye Başkanı hangi partiden? Bakırköy Belediye Başkanı kimdir? Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kimdir? Bakırköy Belediyesi hangi partiye ait? İşte detaylar haberimizde...

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Seçim sonucuna göre Bağcılar Belediyesi başkanlığına Bülent Kerimoğlu seçilmiştir.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2019 seçimlerinde seçilen isim olan Bülent Kerimoğlu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayıydı.

BÜLENT KERİMOĞLU KİMDİR?

1970 Ardahan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden "tıp doktoru" olarak mezun oldu.

1992 – 1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'nde ihtisas yaptı. Asistanlık döneminde General Medical Council (UK)'ın deniz aşırı ülkelere verdiği bursu kazanarak, 16 ay İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediatric Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi'nde "research fellow" olarak çalıştı.

1999 yılında Diyarbakır'da askerlik görevini tamamladı.

10 yılı aşkın bir süre İstanbul'un değişik hastanelerinde uzman hekim olarak görev yaptı. Op. Dr. Bülent Kerimoğlu; 1992 – 1997 yılları arasında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde ikamet etti ve bu dönemde Bakırköy'de özel bir hastanede görev yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Haklarını Koruma Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Lozan Mübadilleri Vakfı üyesidir.

2010 – 2011 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 3. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanarak iki kez Bakırköy Belediye Başkanı seçildi.

İyi derecede İngilizce bilen Op. Dr. Bülent KERİMOĞLU, evli ve iki çocuk babasıdır.