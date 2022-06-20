Bağcılar Belediyesi hangi parti? Bağcılar Belediye Başkanı hangi partiden? Bağcılar Belediye Başkanı kimdir?

Bağcılar Belediyesi hangi parti? sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olan isimler araştırılıyor. Bu kapsamda merak edilen konulardan biri de Bağcılar Belediyesi oldu. Peki, Bağcılar Belediyesi hangi parti? Bağcılar Belediye Başkanı kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir? Bağcılar Belediyesi hangi partiye ait? Bağcılar Belediye Başkanı hangi partiden? İşte detaylar...

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?



Seçim sonucuna göre Bağcılar Belediyesi başkanlığına Lokman Çağırıcı seçilmiştir.

BAĞCILAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2019 seçimlerinde seçilen isim olan Lokman Çağırıcı AK Parti adayıydı.

LOKMAN ÇAĞIRICI KİMDİR?

965 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde dünyaya gelen Lokman Çağırıcı, 1978 yılından itibaren Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü´nden mezun olan Çağırıcı, 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı ve ticaretle meşgul oldu.

Özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan Çağırıcı, 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.

11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Çağırıcı, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık´ın Mayıs 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Milletvekili olması üzerine, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçildi.

29 Mart 2009'daki Yerel Seçimlerde Belediye Başkanlığı görevine seçilen, Çağırıcı, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde de yüzde 57.25 oy alarak Bağcılar'a hizmet etme fırsatı buldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 57.89 oy oranına ulaşan Çağırıcı, 3. Kez Bağcılar Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı, Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS'ın 2. Başkan Vekili, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi Üyesi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Mütevelli Heyeti Üyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)Üyeliği görevlerini de üstlenmiş bulunuyor. Çağırıcı, evli ve dört çocuk babasıdır.

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