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Bakirelik testine girdi, yetmedi bir de sonucu sosyal medyada paylaştı

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TikTok'ta takipçi ve izlenme almak adına yapılan çılgınlıklara bir yenisi daha eklendi. Genç bir kullanıcının bakireliğini kanıtlamak için yaptığı şey görenleri dahi utandırdı. Genç kız, dini değerleri ve mahremiyeti istismar ettiği öne sürülerek ağır şekilde eleştirildi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kullanıcının paylaşımı tepki çekti. Bakirelik testine girdiğini iddia eden genç kız sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.

SONUÇ RAPORUNU DA YAYINLAMADI

Dikkat çekmek için bakirelik testi yaptırdığını iddia eden genç bir kız, özel bir hastaneden verilen muayene sonrası raporlarını yayınladı. Hastane odasından paylaşım yapan kullanıcının paylaşımı diğer platformlarda paylaşılmaya başlandı. Birçok kişi skandal paylaşıma tepki gösterdi.

Bakirelik testine girdiğini iddia eden genç kız bir de sonucu paylaştı! Tepki üstüne tepki yağıyor

ELEŞTİRİLER ÇOK AĞIR

Başörtülü olduğu da dikkatlerden kaçmayan genç kız, dini değerleri ve mahremiyeti istismar ettiği öne sürülerek ağır şekilde eleştirildi.

Bakirelik testine girdiğini iddia eden genç kız bir de sonucu paylaştı! Tepki üstüne tepki yağıyor

Bakirelik testine girdiğini iddia eden genç kız bir de sonucu paylaştı! Tepki üstüne tepki yağıyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Komik - İlginç

Komik - İlginç Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Gökhan Akgül:

YÜZÜNÜ GÖRMEYE GEREK YOK ZATEN GİYDİKLERİ İLE ANLAŞILIYOR BAŞINI KAPATMAK İÇİN TAKMAMIŞ AKSESUAR OLARAK KULLANIYOR BELLİ, AMA YAZIK ÇOK YAZIK. BUNUN GİBİ TİPLERDEN FARKLI BİŞEY BEKLENMEZDİ.

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