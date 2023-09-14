Bakımdan çıkan araç yarım saat sonra alevlere teslim oldu

Otomobillerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bakımdan çıktından yarım saat sonra yanan otomobilin sahibi kadın, aracının yanışını gözyaşları içinde izledi.

Olay, Şuhut ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y.'nin kullandığı ve plakası tespit edilemeyen otomobili ile ilçeye seyir halindeyken aracın ön kısmından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü aracı yol kenarına park edip ardından ailesi ile birlikte araçtan uzaklaşıp itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada ise S.Y.'nin yanında bulunan eşi ise araçlarının yanışını gözyaşları içinde izledi. Araç, ekiplerin yaklaşık 15 dakika süren müdahalesi sonrası söndürüldü.

Büyük hasar gören yanan aracın, olaydan yaklaşık yarım saat önce bakımdan çıktığı öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.