Bakım ve onarım maliyeti en ucuz 5 otomobili listeledik. Bu haberimizde sizler için bakım ve onarım maliyeti en ucuz 5 otomobili listeledik. Bildiğiniz üzere her geçen gün yakıt, yedek parça, işçilik fiyatları artıyor. Bu da kullanıcıları en az sorun çıkartan veya sorun çıkartsa da maliyeti düşük otomobilleri satın almaya yönlendiriyor. Peki bakım ve onarım maliyetleri en ucuz otomobiller hangisi? İşte detaylar..

Bu haberimizde sizler için bakım ve onarım maliyeti en ucuz 5 otomobili listeledik. Bildiğiniz üzere her geçen gün yakıt, yedek parça, işçilik fiyatları artıyor. Bu da kullanıcıları en az sorun çıkartan veya sorun çıkartsa da maliyeti düşük otomobilleri satın almaya yönlendiriyor. Peki bakım ve onarım maliyetleri en ucuz otomobiller hangisi? İşte detaylar..

Bakım ve onarım maliyetleri en ucuz 5 otomobil!

Listemizde 5 otomobil yer almakta. Bakım maliyetleri en pahalı olandan en ucuz olana doğru yani 5'ten 1'e doğru ilerleyeceğiz. CarEdge'den alınan veriler ile otomobillerin 1. yılında ve 10. yılında çıkarttığı bakım ve onarım maliyetlerini ve -kaza yaşanmadığı takdirde- büyük onarım gerektirme şansı hesaplanıyor.

5- Toyota C-HR

Birinci yılında 190 dolar maliyeti olan Toyota C-HR, 10. yaşına bastığında bu maliyet 1101 dolar seviyesine çıkıyor. Otomobilin bu veriler ile birlikte 10 yıllık bakım ve onarım maliyeti 5 bin 425 dolara ulaşıyor. Aracın büyük bir onarım gerektirme ihtimaliyse yüzde 16,1.

4- Mazda 3

Birinci yılında 186 dolar maliyeti olan Mazda 3, 10. yaşına bastığında bu maliyet 1013 dolar seviyesine çıkıyor. Otomobilin bu veriler ile birlikte 10 yıllık bakım ve onarım maliyeti 5 bin 409 dolara ulaşıyor. Aracın büyük bir onarım gerektirme ihtimaliyse yüzde 16,2.

3- Honda Civic

Birinci yılında 183 dolar maliyeti olan Honda Civic, 10. yaşına bastığında bu maliyet 977 dolar seviyesine çıkıyor. Otomobilin bu veriler ile birlikte 10 yıllık bakım ve onarım maliyeti 5 bin 245 dolara ulaşıyor. Aracın büyük bir onarım gerektirme ihtimaliyse yüzde 15,6.

2- Tesla Model Y

Birinci yılında 217 dolar maliyeti olan Tesla Model Y, 10. yaşına bastığında bu maliyet 813 dolar seviyesine çıkıyor. Otomobilin bu veriler ile birlikte 10 yıllık bakım ve onarım maliyeti 4 bin 732 dolara ulaşıyor. Aracın büyük bir onarım gerektirme ihtimaliyse yüzde 11,1.

1- Toyota Corolla

Birinci yılında 148 dolar maliyeti olan Toyota Corolla, 10. yaşına bastığında bu maliyet 755 dolar seviyesine çıkıyor. Otomobilin bu veriler ile birlikte 10 yıllık bakım ve onarım maliyeti 4 bin 87 dolara ulaşıyor. Aracın büyük bir onarım gerektirme ihtimaliyse yüzde 11,9.

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