İcra İflas Hukuku ve Medeni Usul Hukuku üstadı olan Baki Kuru'nun vefat haberi sevenlerini sarstı. Sevilen ve başarılı isim olan Baki Kuru'nun hastalığı ve ölüm nedeni merak ediliyor. Peki, Baki Kuru öldü mü? Baki Kuru neden öldü, hastalığı neydi?

Baki Kuru'nun hayatını kaybetmesi üzerine sevenleri ve vatandaşlar arama motorlarında Baki Kuru öldü mü? Baki Kuru neden öldü, hastalığı neydi? sorularının yanıtını aradı. Peki, Baki Kuru neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar...

BAKİ KURU ÖLDÜ MÜ?

İcra İflas Hukuku ve Medeni Usul Hukuku üstadı Prof. Dr. Baki Kuru hayata gözlerini yumdu. Türkiye Barolar Birliği vefat haberini şöyle duyurdu;

"İcra İflas Hukuku ve Medeni Usul Hukuku alanlarında her avukatın, her hukukçunun ufkunu açan unutulmaz eserlere imza atan, "Bir hukukçunun erişebileceği en yüksek mertebe avukatlıktır" sözleri kulaklarımızdan silinmeyecek Hocamıza rahmet, yargı camiamıza başsağlığı dileriz"