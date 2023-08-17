Beşiktaş, CSKA Moskova'da oynayan Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u transfer etti. 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul'a geleceği saat belli oldu. Bakhtiyor Zaynutdinov kimdir? Bakhtiyor Zaynutdinov nereli, mevkisi ne?

Beşiktaş bir süredir temas halinde olduğu Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferini bitirdi. Bakhtiyor Zaynutdinov bu gece 23:35 sularında İstanbul'da olacak. Peki, Bakhtiyor Zaynutdinov kimdir? Bakhtiyor Zaynutdinov nereli, mevkisi ne?

BAKHTİYOR ZAYNUTDİNOV KİMDİR?

Doğum: 2 Nisan 1998 (25 yıl yaşında), Taraz, Kazakistan

Bakhtiyar Batyrzhanuly Zaynutdinov, Rusya Premier Ligi kulübü CSKA Moskova ve Kazakistan milli futbol takımında oynayan Kazak profesyonel bir futbolcudur. Saldırgan bir orta saha oyuncusu, sağ kanat oyuncusu, sol kanat oyuncusu, stoper veya sol bek olarak oynuyor.