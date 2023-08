Beşiktaş, uzun süredir gündemde olan Bakhtiyar Zaynutdinov transferini tamamladı. 25 yaşındaki Kazak futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve yıllık 1.2 milyon euro maaş verileceği öne sürüldü. Zaynutdinov, Türkiye'deki yeni kurala göre yabancı futbolcu olarak sayılmayacak. Peki, Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkii?

BAKHTİYAT ZAYNUTDİNOV KİMDİR?

Bahtiyar Batırcanulı Zaynutdinov 2 Nisan 1998 tarihinde doğan, Kazak millî futbolcudur. Rusya Premier Ligi ekibi CSKA Moskova'da forma giymektedir.

BAKHTİYAT ZAYNUTDİNOV HANGİ MEVKİİDE OYNUYOR?

Asıl mevkiisi on numara ve merkez orta saha olmasına rağmen sağ kanat, sol kanat, sağ bek, sol bek ve stoper mevkiilerinde de oynayabilmektedir.

BAKHTİYAT ZAYNUTDİNOV BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MI?

Rus basınından Sport 24'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcunun transferini tamamladığı belirtildi. Kazak futbolcunun, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 1.2 milyon euro maaş alacağı kaydedildi.

Zaynutdinov'un Türkiye'deki yeni kurala göre yabancı futbolcu olarak sayılmayacağı da haberin detaylarında yer aldı. Rus basını daha önce Beşiktaş'ın bu transfer için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceğini öne sürmüştü.

BAKHTİYAT ZAYNUTDİNOV KAÇ YAŞINDA?

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isim 2 Nisan 1998 yılında dünyaya geldi.

Bakhtiyar Zaynutdinov

BAKHTİYAT ZAYNUTDİNOV HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Taraz FK altyapısında başlayan Zaynutdinov, 2015 yılında as takıma yükseldi ve 31 Ekim'de Şahter'e 3-0 mağlup oldukları karşılaşmada ilk defa as takımla maç kadrosunda yer aldı ve kullanılmayan bir yedek oldu. 3 Mart 2017'de Şahter'e karşı oynanan ligin ilk hafta maçında yedek kulübesinden oyuna dahil oldu ve ilk resmi maçına çıktı. 29 Nisan'da Atırau'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada kariyerinin ilk golünü kaydetti. Bu maçın ardından düzenli bir şekilde ilk 11'de başlayan ve on numara pozisyonunda oynayan Zaynutdinov, çıktığı 27 lig karşılaşmasında 7 gol attı ve 3 asist yaptı. Burada performansıyla birlikte, 2017 yılında Kazakistan'ın en iyi genç futbolcusu seçildi.

Astana

25 Kasım 2017 tarihinde FK Astana, Zaynutdinov ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 11 Mart 2018'de Akjayık'ı 3-0 mağlup ettikleri ilk hafta maçında Zaynutdinov, oyuna son yedi dakika kala girdi ve Astana formasıyla ilk maçına çıktı. 7 Nisan'da İrtış'i 6-1 mağlup ettikleri karşılaşmada ilk defa ilk 11'de başladı ve hat-trick yaptı. 4 Ekim'de Rennes'e karşı ilk UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı ve takımının ilk golünü atarak galibiyeti getirdi. 8 Kasım'da Jablonec'i 2-1 mağlup ettikleri UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında, Avrupa Liglerindeki ilk asistini yaptı. Kazakistan Premyer-Liga'nın son üç maçında sol bek pozisyonunda görev aldı ve bu süreçte bir gol atıp, bir de asist yaptı. Zaynutdinov, Astana ile 2017-18 Kazakistan Ligi'ni şampiyon tamamladı ve kariyerindeki ilk kupasını kazandı.

Rostov

12 Ocak 2019'da Zaynutdinov, 115 bin Avro bonservis bedeli karşılığında Rus kulübü Rostov'a transfer oldu. 3 Mart'ta Yenisey ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada 81. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıktı. Yarım sezon boyunca genellikle yedek oyuncu olarak kullanıldı ve bu dönemde santrfor mevkiinde de forma giydi.

2019-20 sezonu başlamadan diz sakatlığı geçirdi ve ligin ilk on maçında forma giyemedi. 28 Eylül 2019'da Dinamo Moskova'uı 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın son dakikalarında oyuna girdi ve skoru belirleyen golü attı. 26 Ekim'de Soçi'yi 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmada sağ kanatta görev aldı ve Roman Eremenko'nun ikinci golünün asistini yaptı. 8 Aralık'ta Spartak Moskova'yı 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada Zaynutdinov, sol kanatta oynayarak iki gol kaydetti ve maçın adamı seçildi. 15 Mart 2020'de Lokomotiv Moskova'ya 3-1 mağlup oldukları karşılaşmada, kendisine yapılan hareket penaltıya sebep oldu ve takım arkadaşı Ivelin Popov, penaltıyı gole çevirdi. Bu maçtan sonra Rusya'da COVID-19 salgını sebebiyle liglere üç ay ara verildi. 22 Temmuz 2020'de Zenit'e 2-1 mağlup oldukları ligin son karşılaşmasında Zaynutdinov, serbest vuruştan golünü attı.

Bakhtiyar Zaynutdinov

CSKA Moskova

25 Ağustos 2020'de Zaynutdinov, 2 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında CSKA Moskova'ya transfer oldu ve kulüple beş yıllık sözleşme imzaladı. Bir gün sonra Krasnodar ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk maçına çıktı. 3 Ekim'de Ural'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmada Zaynutdinov, sol bek pozisyonunda oynadı ve bir gol attı. 22 Ekim'de Wolfsberger karşısında 2020-21 UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıktı ve Avrupa Ligi gruplarında oynanan tüm maçlarda 90 dakika süre aldı. 21 Şubat 2021'de Rusya Kupası'nın Son 16 Turu'nda SKA-Habarovsk karşısında Nikola Vlašic'in golünün asistini yaptı.

Millî takım kariyeri

Mart 2018'de Zaynutdinov, Kazakistan A millî takım teknik direktörü Stanimir Stoilov tarafından millî takıma çağrıldı. 23 Mart'ta Macaristan karşısındaki dostluk karşılaşmasında ilk maçına çıktı ve bir gol attı. 6 Eylül 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde Gürcistan karşısında ilk resmi millî maçına çıktı. 13 Ekim 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde Letonya karşısında ilk resmi maçtaki golünü kaydetti.