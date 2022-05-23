Bakaya kalmak ne demek? Askerlikte bakaya kalmak nedir? TDK'ya göre Bakaya nedir, ne demek? - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada sayısı 550 bini bulan yoklama kaçağına müjdeli bir haber verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, Bakaya kalmak ne demek? TDK'ya göre Bakaya nedir, ne demek? Askerlikte bakaya kalmak nedir?

BAKAYA TDK'YA GÖRE NEDİR?

TDK'ya göre dilimize Arapça'dan geçen bakaya kelimesi " Askerlik çağına girenlerden son yoklamalarını yaptırarak askerlik kararı aldırdıkları hâlde çağrıldıklarında gelmeyen veya gelip de kıtalarına gitmeden toplandıkları yerlerden ayrılanlar. " , "Ait olduğu yıl içinde toplanamayıp ertesi yıla kalan vergiler." ve "Kalıntılar" anlamlarına gelmektedir.

ASKERLİKTE BAKAYA KALMAK NE DEMEK?

Askerlik çağına girenlerden son yoklamalarını yaptırarak askerlik kararı aldırdıkları hâlde çağrıldıklarında gelmeyen veya gelip de kıtalarına gitmeden toplandıkları yerlerden ayrılanlar.

Bakaya kalmak, askerlik döneminin gelmesine karşılık, görevi yapmak için girişim gerçekleştirmemiş kişileri ifade etmektedir. Özellikle son zamanlarda birçok kişi bunun ne olduğunu sıkça incelemektedir.

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