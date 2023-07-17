Bakanlıktan açıklama geldi! Doğalgaza zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar zam geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi? Doğal gaza zam 2023 son dakika!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddialarının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Vatandaşların merakla beklediği açıklamanın ardından kullanıcılar Doğal gaza zam mı geldi? Doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi? Doğal gaza zam 2023 son dakika haberleri! Sorularını sormaya başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonuna kadar yeni bir vergi artışı yapılacağını düşünmüyorum

Doğalgaza yüzde 224 zam yapıldığına yönelik sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası Bakanlıktan açıklama geldi. Açıklamanın ardından merak edilen konu ise Doğalgaza zam mı geldi? Doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi? Doğalgaza zam 2023 son dakika haberleri! Oldu. İşte detaylar…

DOĞALGAZA ZAM MI GELDİ?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddialarının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. İddiaların gerçek dışı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e tekabül etmektedir." ifadelerine yer verildi.

DOĞALGAZA NE KADAR, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

"Doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddialarının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğalgazda ise yaklaşık yüzde 0,5'etekabül etmektedir." dedi. Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre doğalgaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında yüzde 224'lük artışa gidildi.

DOĞALGAZ ZAM 2023 SON DAKİKA HABERLERİ

Akaryakıta yapılan zammın ardından bir doğalgazla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Doğalgaza yüzde 224 zam yapıldığı öne sürüldü. İddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "yüzde 224 zam" iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0.5'e denk gelmektedir.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi