Bakanlar Togg'un Üretim Tesisi'ni Ziyaret Etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un üretim tesisini ziyaret etti.

Bakan Kacır ve Bakan Şimşek, Bursa'nın Gemlik ilçesinde Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Kacır ve Şimşek, üretim bandından yeni inen otomobilde test sürüşü yaptı. Bakan Kacır, 2020 yılında fabrikanın temelinin atıldığını ve kısa zamanda üretim sürecinin başladığını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına, milli ve akıllı otomobilimizin üretimi ile adım atmış olduk. Artık seri üretim süreci devam ediyor. Her ay, her hafta, her gün üretim düzeyi yükseliyor. Burada Türk sanayisinin üreten gücünün geldiği seviyeye hep birlikte şahitlik ettik. Türkiye artık çok yüksek katma değerli, yüksek teknoloji ve Ar- Ge barındıran endüstri ürünlerini milli imkanlarıyla üretebilen bir ülke olma noktasına geldi" ifadelerini kullandı.

'BU YIL 28 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK'

Togg için 177 bin ön talep gerçekleştiğini söyleyen Bakan Kacır, "Bu yıl toplam 28 bin araç üretilecek. Önümüzdeki yıl bu sayı yaklaşık 2,5 katına çıkacak. Dolayısıyla ocak ayından itibaren taleplere cevap vermek üzere burada artan üretim imkanları harekete geçirilmiş olacak. Yeter ki milletimiz, vatandaşımız milli markamıza sahip çıksın. Burada çok kabiliyetli bir ekip var. Dünyanın pek çok şirketinden tecrübe kazanmış ve bugün milli markamıza hizmet etmekte olan çok değerli takım arkadaşlarımız var. İnanıyorum ki onlar üretim düzeyini, bu fabrikanın nihai kapasitesi yıllık 175 bin araç, o nihai kapasiteyi en hızlı şekilde çıkaracaklar" diye konuştu.

'TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BAŞARI HİKAYESİ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeği geçenleri tebrik ederek, "Gerçekten dünya standartlarında, son derece verimli çalışan muazzam bir tesis. Daha önce benzer fabrikaları gezmiştim; ama hakikaten bu; ileri teknoloji, yüzde 90 otomasyon, robotik bir süreçle yönetilen, üretilen bir araç. Büyük bir başarı. Burada yerlilik oranının çok yüksek olması Türkiye için büyük bir başarı hikayesi" dedi. (DHA)