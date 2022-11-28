"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusu yanıt buldu. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı kritik toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi. Sözleşmeliye kadro, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT başlıca önemli konular oluyor. Peki, Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün var mı? 28 Kasım Pazartesi Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine toplantısı kararları için gözler bu hafta başında Başkan Recep Tayip Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarında olacak. Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda başta sözleşmeliye kadro olmak üzere pek çok konu ele alınacak. Peki, Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün var mı? 28 Kasım Pazartesi Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Genellikle 2 haftada bir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 7 Kasım tarihinde yapılmıştı. Kabine Toplantısı tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 28 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantının saat 15:00'te başlayacağı tahmin ediliyor.