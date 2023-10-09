Kabine Toplantısı'nın heyecanla beklenen tarihi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi sonrasında yaptığı açıklamalarda, ilk kabine toplantısının ardından emekli ve memur maaşlarına dair bir müjdenin duyurulacağını belirtmişti. Peki, Bakanlar kurulu ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı başladı mı? 9 Ekim Kabine toplantısı kararları neler? İşte detaylar…

Emekli ve memur zammına ilişkin beklenen müjdenin ne zaman verileceği merak konusu haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Olağanüstü Kongre'de yaptığı açıklamalarla bu önemli toplantının ardından emekli ve memurlara dair önemli açıklamalarda bulunacağının sinyalini verdi. Bu nedenle Kabine Toplantısı'nın tarihi, büyük bir ilgi ve merakla bekleniyor. Peki, Bakanlar kurulu ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı başladı mı? 9 Ekim Kabine toplantısı kararları neler? İşte detaylar…

BAKANLAR KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Emekli ve memurlara yönelik müjdeyi içerecek olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı, 9 Ekim Pazartesi günü saat 15:30'da başlaması planlanıyordu. Toplantının hemen ardından, 9 Ekim Pazartesi günü alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Bu önemli açıklama, uzun süredir beklenen emekli ve memur maaşı konusunda büyük bir merakla bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Genellikle 2 haftada bir pazartesi günleri yapılan toplantının bugün, 9 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu önemli toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı Bakanlar Kurulu toplantısının saat 15.30 gibi başlaması öngörülüyor. Bu toplantının, emekli ve memurlara yönelik maaş müjdesi de dahil olmak üzere çeşitli önemli konuları ele alması bekleniyor.

9 EKİM KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Kabine kararları henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklayacağı kararlar canlı yayında verilecektir. Kararlar yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.